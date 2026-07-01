Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2607005

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Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In der Nacht auf Mittwoch, 1. Juli 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 1:50 Uhr in ein Vereinsheim an der Ernst-Stinshoff-Straße in Ratingen-Hösel eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und und lösten dabei einen Alarm aus. Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort, konnten aber keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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