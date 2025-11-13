Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511050

Ratingen / Haan / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Mittwoch, 12. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 19 und 21:50 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Noldenkothen" in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde ein Tresor mit Schmuck und Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Nacht auf Donnerstag, 13. November 2025, haben sich noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 2 Uhr durch die Tür eines Restaurants an der Düsseldorfer Straße in Höhe des Waldfriedhofs in Haan Zutritt zu diesem verschafft. Ein Zeuge wurde auf Geräusche aus dem Lokal aufmerksam und beobachtete, wie ein Auto, vermutlich ein schwarzer SUV von Audi, in Richtung Haaner Innenstadt wegfuhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider negativ. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Mittwoch, 12. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17:45 und 18 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Am Wiesengrund" in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt zu der Erdgeschosswohnung und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Goldschmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

