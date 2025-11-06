Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511023

Bild-Infos

Download

Ratingen / Heiligenhaus (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Mittwoch, 5. November 2025, drangen Unbekannte zwischen 19:10 Uhr und 20:10 Uhr durch eine Terassentür in eine Wohnung in der Eisenhüttenstraße in Ratingen ein. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Die genaue Höhe des Schadens ist zurzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Am selben Mittwoch, 5. November 2025, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 13 Uhr und 19 Uhr in Ratingen in zwei Wohnungen in der Berliner Straße ein. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest.

Auch in der Jenaer Straße waren unbekannte Täterinnen oder Täter in Ratingen aktiv: Sie gelangten am Mittwoch, 5. November 2025, zwischen 15:20 Uhr und 18:50 Uhr, durch eine Terassentür in eine Wohnung und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Am Ratinger Roßbruchring drangen Unbekannte am Mittwoch, 5. November 2025, zwischen 8:30 Uhr und 13:30 Uhr in ein Haus ein. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

Unbekannte drangen am Mittwoch, 5. November 2025, zwischen 9:30 Uhr und 12:45 Uhr, in eine Wohnung in Heiligenhaus ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten in der Straße Am Thormählenpark. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell