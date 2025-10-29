Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisster Schülerin - 2510109

Velbert (ots)

In Velbert und Umgebung sucht die Polizei aktuell nach einer als vermisst gemeldeten Schülerin und bittet hierbei um Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort.

Ein Foto der Vermissten ist im Downloadbereich dieser Pressemeldung abrufbar.

Die 13-jährige Jolina F. wurde letztmalig am Dienstagmorgen (28. Oktober 2025) gegen 8:35 Uhr an ihrer Schule an der Panner Straße in Velbert-Langenberg gesehen. Dort hatte sie nach Rücksprache mit ihrer Lehrerin die Schule verlassen, um einen Termin bei einem Kieferorthopäden wahrzunehmen.

Zur Mittagszeit erfuhren die Eltern des Kindes, dass ihre Tochter den Kieferorthopäden jedoch nicht aufsuchte. Seitdem verliert sich die Spur von Jolina, die ohne Handy unterwegs ist und in der Vergangenheit bereits zweimal vermisst gewesen war. Hier war sie in Hamburg und Dänemark jeweils wohlbehalten angetroffen worden.

Zwar liegen keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von Jolina vor, dennoch kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich das Mädchen in einer Notsituation befindet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte Jolina gemeinsam mit einer ebenfalls vermisst gemeldeten 15 Jahre alten Schülerin aus Dorsten (siehe Link: https://polizei.nrw/fahndung/184673) unterwegs sein - möglicherweise aktuell in Sachsen.

Die Polizei wendet sie sich mit dieser Vermisstenfahndung an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben machen zum derzeitigen Aufenthaltsort von Jolina F.?

Zu ihr liegt die folgende Beschreibung vor:

- 13 Jahre alt - etwa 1,55 Meter groß - schlanke Statur - mitteleuropäisches, jungenhaftes Erscheinungsbild - kurze, schwarze Haare mit roten Strähnen - Zahnspange - trägt einen schwarzen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans sowie weiße Sportschuhe der Marke "Asics" - führt einen blauen Rucksack des Fußballvereins "SuS Niederbonsfeld" mit sich

Hinweise zum Aufenthaltsort von Jolina F. nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

