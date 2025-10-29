Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510107

Bild-Infos

Download

Velbert / Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Dienstag, 28. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18 und 6:20 Uhr in eine Pflegeeinrichtung an der Forststraße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt zu den Büroräumen und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Nacht auf Mittwoch, 29. Oktober 2025, sind drei noch unbekannte Täter gegen 2:40 Uhr in ein Juweliergeschäft in Haan eingebrochen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen drangen drei Männer gewaltsam durch die mit einem Rolltor gesicherte Eingangstür in das Geschäft am Neuen Markt in Höhe des Springbrunnens ein und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Kombi in Richtung Dieker Straße. Sie werden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben. Ein Täter wird beschrieben als: 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlank, mit dunkelgrauem Hoodie. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die flüchtigen Einbrecher trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell