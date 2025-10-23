Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510084

Hilden / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

Am Dienstag, 21. Oktober 2025, kam es in Hilden gegen 23 Uhr zu einem Einbruch in die Lagerhalle eines Reifendienstes an der Düsseldorfer Straße. Unbekannte Täterinnen oder Täter flexten eine Blechwand auf und verschafften sich so Zugang zu der Halle. Dabei lösten sie einen Alarm aus, der erst am nächsten Morgen bemerkt wurde. Ob etwas entwendet wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Donnerstag, 23. Oktober 2025, drangen Unbekannte gegen 3 Uhr in Langenfeld gewaltsam in die Räume eines Restaurants an der Felix-Wankel-Straße ein und durchsuchten die Gaststätte. Dabei lösten sie einen Alarm aus, der erst am nächsten Morgen bemerkt wurde. Die Höhe des Schadens und ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell