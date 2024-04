Polizei Mettmann

POL-ME: "sicher.mobil.leben" - Schwerpunktkontrollen des gewerblichen Güterverkehrs - Kreis Mettmann - 2404064

Mettmann (ots)

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat am Mittwoch (17. April 2024) Schwerpunktkontrollen im Straßenverkehr durchgeführt. Unter dem Motto "sicher.mobil.leben" wurde dabei insbesondere der gewerbliche Güterverkehr in den Fokus der Maßnahmen genommen. Die Schwerpunkte der Kontrollen lagen hierbei unter anderem in der Überwachung der Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten, der Kontrolle des technischen Zustands von Bussen und Lastkraftwagen sowie der Ladungssicherung.

Das sind die Ergebnisse:

Im Einsatzzeitraum von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr am frühen Abend kontrollierten die Expertinnen und Experten des Verkehrsdienstes dabei unterstützt von Kräften aus dem Wach- und Wechseldienst insbesondere Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer. Sechs Mal mussten sie Verstöße wegen der Überschreitung des höchstzulässigen Gewichts ahnden, zweimal waren zudem die transportierten Güter nicht ordnungsgemäß gesichert. Vier Verstöße wegen Ablenkung am Steuer (Handy) wurden ebenfalls geahndet. Flankiert wurden die Maßnahmen von Geschwindigkeitskontrollen - hier waren insgesamt 52 Verkehrsteilnehmende, die zu schnell unterwegs waren, ins Netz der Polizei geraten. Aufgrund von technischen Mängeln durften vier Fahrzeuge ihre Fahrt nicht fortführen.

Ferner beteiligte sich auch das Team der Verkehrsunfallprävention an dem Aktionstag: an einem Info- und Beratungsstand an der Langenfelder Stadtgalerie wurden zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt.

