POL-ME: Autopanne liefert Polizei Verkehrssünder "frei Haus" - Haan - 2103097

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Freitag (19. März 2021) ist einem 20-jährigen Wuppertaler in Haan eine Autopanne zum Verhängnis geworden: Weil Polizeibeamte auf den liegengebliebenen Wagen des jungen Mannes aufmerksam wurden, stellten sie fest, dass dieser unter Drogen und Alkohol stand und keinen Führerschein hatte. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 0:30 Uhr waren zwei Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife über die Bollenheide in Haan gefahren, als sie am Fahrbahnrand einen jungen Mann sahen, der offenbar mit seinem Auto liegen geblieben war und gerade im Motorraum seines Renault Meganes werkelte. Hilfsbereit hielten die Polizeibeamten an und boten ihre Unterstützung an, wobei sie sofort bemerkten, dass der junge Mann sichtlich nervös war.

Schnell wurde dann auch klar, warum: So stellte sich heraus, dass der 20-jährige Wuppertaler keinen Führerschein hat und obendrein auch noch unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille (0,58 mg/l). Zudem lief ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin. Doch das war noch nicht alles: So stellten die Beamten eine geringe Menge Drogen bei dem Wuppertaler sicher. Ferner stellten die Polizisten fest, dass die Kurzzeitkennzeichen des Megane abgelaufen waren, der Wagen also keinen Versicherungsschutz hatte.

Die Konsequenzen für den Wuppertaler:

Er musste mit zur Polizeiwache nach Hilden, wo zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Gegen den jungen Wuppertaler wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell