Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2007146

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende ungeklärte Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

In der Zeit vom Donnerstagnachmittag des 23.07., 16.00 Uhr, bis zum Freitagmorgen des 24.07.2020, 08.00 Uhr, parkte ein orangefarbiger PKW Fiat Panda am Ende der Straße Wewersbusch, im Velberter Ortsteil Langenberg, auf einem öffentlichen Parkplatz des Hauses Donnerstraße 48. In dieser Zeit wurde der Panda von einem anderen Fahrzeug am rechten vorderen Kotflügel angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein am Fiat ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von mindestens 500,- Euro entstand, flüchtete der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am frühen Freitagabend des 24.07.2020, gegen 18.50 Uhr, verließ ein 31-jähriger Mann aus Dortmund, mit seinem blauen PKW Mitsubishi Carisma, einen Parkplatz an der Richrather Straße in Hilden, in Höhe des Hauses Nr. 201. Als er dabei den Gehweg überquerte, um auf die Fahrbahn zu gelangen, und dabei auf dem Gehweg stoppte, kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden Fahrradfahrer, der den Gehweg, aus Richtung Klotzstraße kommend befuhr. Bei der Kollision stürzte der Fahrradfahrer auf die Motorhaube des Mitsubishis, verletzte sich dabei aber wahrscheinlich nicht oder nur sehr leicht. Denn bevor man vor Ort den Austausch von Personalien und eine Schadensregulierung einleiten konnte, entfernte sich der Fahrradfahrer. Am Mitsubishi blieb im Frontbereich ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro zurück. Der Fahrradfahrer war auf einem graufarbigen Klapprad unterwegs und wird wie folgt beschrieben:

- männlich,

- jüngeren Alters,

- dunkel- bis schwarzhäutig,

- ca. 180 bis 185 cm groß,

- bekleidet mit dreiviertlanger Jeanshose und blauem Shirt,

- trug eine helle Kappe auf dem Kopf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In der Zeit vom Donnerstagabend des 23.07., 18.00 Uhr, bis zum Freitagmorgen des 24.07.2020, 10.00 Uhr, parkte ein schwarzer PKW VW Tiguan auf der Straße Alt Langenfeld in Berghausen. Dabei war der VW in der 30-Km/h-Zone, in Höhe des Hauses Nr. 173, unmittelbar vor einer Fahrbahnverengung am Fahrbahnrand abgestellt worden. In der unbeaufsichtigten Zeit wurde der Tiguan von einem bislang noch unbekannten anderen, wahrscheinlich gelben Fahrzeug angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein am VW ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 1.000,- Euro am hinteren linken Kotflügel entstand, verschwand der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug ohne eine Schadensregulierung zu hinterlassen. Am schwarzen Touran von der Polizei gesicherte gelbe Fremdfarbe deutet daraufhin, dass das flüchtige Fahrzeug eine gelbe Lackierung hat und nach der Kollision ebenfalls beschädigt sein dürfte.

Am Samstagmorgen des 25.07.2020, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 07.20 Uhr, parkte ein silbergrauer PKW Ford Mondeo, mit Kennzeichen aus dem Landkreis Gießen, an der Johannesstraße in Immigrath, in Höhe des Hauses Nr. 39 am Fahrbahnrand. In dieser Zeit wurde der Mondeo von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug an der Fahrerseite angefahren und dabei auf nahezu gesamter Fahrzeugseite sowie am dortigen Außenspiegel erheblich beschädigt. Der noch unbekannte Verursacher flüchtete und ließ einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro am Ford zurück, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Aufgrund der nach dem Unfall vorgefundenen Spurenlage, könnte es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um ein Zweirad, eventuell sogar um ein Fahrrad gehandelt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Mit unserer ausführlichen Pressemitteilung / ots 2007140 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4662791 ) vom heutigen Tag, berichteten wir bereits zu zwei geklärten Verkehrsunfallfluchten in Monheim am Rhein, begangen von einem 17-jährigen Monheimer, der am Sonntagabend des 26.07.2020, kurz nach 21.00 Uhr, mit einem PKW Mercedes auf der Tegeler Straße gleich zweimal hintereinander verunfallte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

