POL-ME: 21-Jähriger fährt bekifft Cannabisplantage durch Haan - Haan - 2005080

Eine Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag (14. Mai 2020) wurde einem 21-jährigen Haaner auf der Flurstraße in Haan zum Verhängnis. Der Haaner hatte nicht nur Cannabis im Blut sondern auch in seinem Auto: Im Fußraum des Beifahrersitzes stellten die Beamten 9 Cannabispflanzen sicher.

Das war geschehen:

Gegen 15:40 Uhr kontrollierte die Beamten den Fahrer eines Ford Fiestas im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Fahrer, ein 21-jähriger Haaner, zeigte während der Kontrolle Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein noch vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief auf THC positiv.

Bevor der Fahrer zur weiteren Beweissicherung zur Polizeiwache Hilden gebracht werden konnte, wurde das Fahrzeug des Haaners in Augenschein genommen. Im Fußraum des Beifahrersitzes machten die Beamten einen erstaunlichen Fund: Versteckt in einer Einkaufstasche fanden sie 9 Cannabispflanzen. Der Haaner bestritt, Besitzer der Pflanzen zu sein. Er habe lediglich als Kurierfahrer gedient und den Auftrag gehabt, die Pflanzen an einen ihm unbekannten Käufer zu überbringen.

Die Cannabisplantage wurde sichergestellt und der 21-Jährige wurde zur Polizeiwache Hilden gebracht. Hier wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Cannabis sowie wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

