POL-ME: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Kreispolizeibehörde Mettmann: Nach Raubüberfall auf Haaner Rentner im Jahr 2017: Weiterer Haftbefehl vollstreckt! - Haan - 2004016

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits am 1. Juni 2017 in ihrer Pressemeldung OTS 1706001 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/3649560) berichtete, kam es am 31. Mai 2017 zu einem Raubüberfall auf einen Rentner in Haan. Die Täter hatten den damals 82-Jährigen in seinem Haus am Herman-Löns-Weg überwältigt, über mehrere Stunden festgehalten, ihn ausgeraubt und anschließend sein Haus in Brand gesteckt.

Nachdem im November 2018 bereits mehrere Täter und Gehilfen am Landgericht Wuppertal zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, nahm die Polizei am 18. November 2018 einen weiteren mutmaßlichen Mittäter fest, der zunächst von den anderen Tätern beschuldigt worden war. Hierüber berichteten die Strafverfolgungsbehörden am 20. November 2018 in der Pressemeldung OTS 1811113 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4120631). Bei nachfolgenden Ermittlungen erhärtete sich jedoch der Verdacht der Tatbeteiligung gegen den damals Festgenommenen nicht, weshalb die Ermittlungen nach dem seinerzeit noch unbekannten weiteren Mittäter andauerten.

Nach lange andauernden und intensiven Ermittlungen rückte dann jedoch ein 36 Jahre alter Mann aus Haan in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden. Er steht unter dem dringenden Tatverdacht, als Mittäter maßgeblich an der Planung und Ausführung des Überfalls auf den Rentner im Jahr 2017 beteiligt gewesen zu sein.

Daraufhin erließ das Amtsgericht Wuppertal einen Haftbefehl gegen den 36-Jährigen, welcher gestern vollstreckt werden konnte: Polizeibeamte aus Haan hatten den Beschuldigten gegen 15:15 Uhr in einem Auto auf der Büssingstraße in Haan erkannt und kurz darauf auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Düsseldorfer Straße widerstandslos festnehmen können. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft und wartet auf sein Gerichtsverfahren.

Hinweis an Medienvertreter:

Rückfragen zum dazugehörigen Strafverfolgungsverfahren beantwortet die Staatsanwaltschaft Wuppertal.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert

Telefon: 0176 10574802

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell