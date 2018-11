Mettmann (ots) - Im Zuge der Gerichtsverhandlungen um den Raub auf einen Rentner am Hermann-Löns-Weg in Haan (siehe dazu Pressemeldung 1706001: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/3649560) haben sich neue Erkenntnisse auf einen mutmaßlichen Mittäter ergeben. Dabei handelt es sich um einen bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 23-jährigen Mann aus Haan. Ihm wird zur Last gelegt, maßgeblich an der Ausführung des Raubes sowie der Brandstiftung am 31. Mai 2017 beteiligt gewesen sein.

Beamte der Kreispolizeibehörde Mettmann nahmen ihn am späten Samstagabend (17. November 2018) nach intensiver Fahndungs- und Ermittlungsarbeit in Haan fest. Außerdem durchsuchten sie die Wohnung des Tatverdächtigen. Dabei stellten sie unter anderem diverse Waffen und verbotene Gegenstände sicher, darunter den Nachbau einer Pistole, einen Schlagring mit integriertem Messer, einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker, einen Teleskopschlagstock sowie eine Sturmhaube.

Der 23-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen zu dem Fall beantwortet die zuständige Staatsanwaltschaft in Wuppertal.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell