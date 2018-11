POL-ME: 81-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Ratingen - 1811109

1 weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Dürerring / Europaring ist heute Morgen (19. November 2018) ein 81 Jahre alter Fußgänger von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Gegen 10:15 Uhr wollte eine 45 Jahre alte Düsseldorferin vom Europaring auf den Dürerring in Fahrtrichtung Röntgenring abbiegen. Dabei erfasste sie mit ihrem Opel Meriva einen 81 Jahre alten Ratinger, der die Straße gerade an einer Fußgängerfurt überquerte. Der Mann wurde auf die Straße geschleudert und musste von Sanitätern versorgt werden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fuhr kurz darauf auch ein Streifenwagen zur Unfallstelle. Ein ebenfalls 81 Jahre alter Ratinger nahm die Warnsignale des Streifenwagens an der Kreuzung Vermillionring / Kaiserswerther Straße zu spät wahr und fuhr diesem in die Seite. Dabei wurden die beiden Polizisten leicht verletzt. An dem Streifenwagen sowie an dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

