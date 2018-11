POL-ME: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei: Nach Streit mit Messer zugestochen: Polizei nimmt 19 Jahre alten Langenfelder fest - Monheim - 1811107

Mettmann (ots) - Gestern Abend (18. November 2018) wurde in Monheim am Rhein ein 20-jähriger Asylbewerber aus dem Mittleren Osten mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei Düsseldorf hat dazu eine Mordkommission eingerichtet. Noch in der Nacht konnte ein 19 Jahre alter Langenfelder als dringend Tatverdächtiger festgenommen werden.

Gegen 22:15 Uhr hielt sich der 20-Jährige gemeinsam mit seiner 21 Jahre alten Freundin auf einem Parkplatz an der Plötzenseer Straße, Ecke Weddinger Straße in Monheim auf. Dort begegneten sie dem Tatverdächtigen und seiner 18-jährigen Freundin.

Nach aktuellem Ermittlungsstand gerieten die untereinander bekannten Beteiligten aus bislang unklarer Ursache zunächst in verbalen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Im Verlauf dieser Konfrontation soll dann der Langenfelder ein Messer gezogen und mehrfach in den Rücken des 20-Jährigen gestochen haben. Anschließend ergriff er mit seiner Partnerin die Flucht.

Die Freundin des Opfers brachte dieses in ein Krankenhaus, von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen, befindet sich derzeit jedoch nicht mehr in Lebensgefahr.

Der polizeibekannte Langenfelder soll auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Düsseldorf morgen einem Haftrichter vorgeführt werden.

