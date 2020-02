POL-ME: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person - Haan- 2002083

Polizei Mettmann

Am 12.02.2020, gegen 16.20h, kam es auf der Kaiserstraße in Haan zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKWs und einer schwer verletzten Person. Eine 36-jährige Haanerin befuhr nach eigenen Angaben mit ihrem VW Transporter die Kaiserstraße in FR Solingen. In Höhe der Straße "Alter Kirchplatz" übersah sie, dass an der rotlichtzeigenden Ampel ein 60-jähriger Haaner mit seinem PKW VW Up stand. Die 36-jährige fuhr auf den wartenden PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Up auf einen ebenfalls an der Ampel wartenden PKW Daimler einer 29 -jährigen Erkratherin geschoben. Der 60 -jährige VW Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe an den drei beteiligten Fahrzeugen. Die Kaiserstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Solingen gesperrt.

