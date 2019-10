POL-ME: Abgelenkt am Steuer Verkehrsunfall mit Personenschaden - Haan - 1910053

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am Samstag, den 12.10.2019, gegen 00.14Uhr befuhr ein 24jähriger Haaner mit seinem Pkw Mercedes die Flurstraße in Richtung Hochdahler Straße. Während der Fahrt versuchte er das fahrzeuginterne Navigationssystem zu bedienen. Dadurch abgelenkt, bemerkte er nicht wie er von der Fahrbahn abkam. In Höhe Hausnummer 28 stieß der 24jährige nahezu ungebremst gegen zwei am Fahrbahnrand abgestellte Pkw. Der Haaner wurde hierdurch leicht am Knie verletzt. Sein Fahrzeug sowie ein am Fahrbahnrand abgestellter Pkw Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein weiterer geparkter Pkw Opel wurde leicht beschädigt.

Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Fahrzeugführer verzichtete vor Ort auf eine medizinische Behandlung.

