Polizei Mettmann

POL-ME: Ölspur Motorradfahrerin gestürzt und leicht verletzt - Heiligenhaus - 1910052

Mettmann (ots)

Am Samstag, den 12.10.2019, gegen 17.30 Uhr, befuhr eine 53jährige Heiligenhauserin mit ihrem Krad Kawasaki den Südring in Fahrtrichtung Velbert. In Höhe Hausnummer 133 musste die Motorradfahrerin verkehrsbedingt bremsen. Auf Grund einer dort befindlichen Ölspur, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam ins Schlingern und prallte bei dem folgenden Sturz mit der linken Hand gegen ein Verkehrszeichen. Die leicht verletzte Heiligenhauserin wurde in ein Velberter Krankenhaus verbracht.

An dem Krad entsandt Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Der Verursacher der Ölspur konnte bislang nicht ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell