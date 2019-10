Polizei Mettmann

POL-ME: 1,5 Promille Pkw Fahrerin verursacht Verkehrsunfall - Langenfeld - 1910051

Mettmann (ots)

Am Samstag, den 12.10.2019, gegen 20.00 Uhr, befuhr eine 34jährige Langenfelderin mit ihrem VW Golf die innerörtliche Bogenstraße in Fahrtrichtung Solinger Straße. In Höhe Hausnummer 65 war die Fahrzeugführerin nach eigenen Angaben kurz abgelenkt, verlor daher die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen einen geparkten Pkw Daimler aus Köln. Während der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Langenfelderin fest. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille (0,75 mg/l). Auf der Polizeiwache Langenfeld wurden zwei Blutproben angeordnet sowie der Führerschein sichergestellt.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell