POL-ME: Einladung zu einem Pressetermin: Mietvertragsunterzeichnung für eine modernere Polizeiwache - Heiligenhaus - 1904164

Die ehemalige "Kiekert-Villa" an der Hauptstraße 294 in Heiligenhaus, in der sich schon viele Jahre (seit 1987) die Polizeiwache Heiligenhaus befindet, ist inzwischen spürbar in die Jahre gekommen. Deshalb sollen das gesamte Gebäude, aber auch die Dienststelle darin, noch in diesem Jahr aufwendig saniert und modernisiert werden. Neben allgemeinen Erneuerungen an Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen sowie einer Verbesserung von Wärmedämmung und Brandschutz, soll das Gebäude zugleich auch an die speziellen Bedürfnisse einer modernen Polizeiwache angepasst werden. Hierzu gehören unter anderem ein zeitgemäßes Sicherheitskonzept für die gesamte Dienststelle, ein barrierefreier Zugang für Besucher sowie eine moderne IT-Infrastruktur innerhalb des Gebäudes.

Trotz des hohen finanziellen Aufwands, der mit diesen unbedingt erforderlichen Modernisierungsmaßnahmen verbunden ist, waren sich die Stadt Heiligenhaus und die Kreispolizeibehörde Mettmann schon seit Beginn erster Überlegungen und Planungen einig, dass die Unterbringung der Polizeiwache Heiligenhaus in der "Kiekert-Villa" beibehalten werden soll. Denn der einsatz- und verkehrsgünstig gelegene Standort an der Hauptstraße 294 erfreut sich sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, wie auch bei den in Heiligenhaus Dienst tuenden Polizeibeschäftigten, seit jeher großer Zustimmung und Beliebtheit.

Inzwischen sind alle erforderlichen Absprachen, Beratungen und Beschlüsse für das Sanierungs- und Modernisierungsprojekt der Polizeiwache in Heiligenhaus erfolgreich abgeschlossen worden. Deshalb kann es am kommenden Dienstag zur offiziellen Unterzeichnung eines neuen Mietvertrags zwischen der Stadt Heiligenhaus (Vermieter), vertreten durch Bürgermeister Michael Beck, und Landrat Thomas Hendele, als Leiter der Kreispolizeibehörde Mettmann (Mieter) kommen. Die Vertragsunterzeichnung, an der noch weitere maßgeblich am Projektablauf beteiligte Vertreter aus Stadtverwaltung, Immobilienservice und Polizei teilnehmen werden, findet im Rahmen eines offiziellen Pressetermins statt. Hierzu sind Redakteure und Fotografen lokaler Medien herzlich eingeladen, um anschließend darüber in Wort und Bild zu berichten.

Termindaten für Pressevertreter:

Zeit: Dienstag, 30. April 2019, 11.00 Uhr

Ort: 42579 Heiligenhaus, Hauptstraße 294, (alte) Polizeiwache

