Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Waldkirch: Rentnerin vor Auto gelaufen

Am Mittwochnachmittag, im allabendlichen Berufsverkehr in Waldkirchs Innenstadt, beabsichtigte eine Rentnerin zu Fuß die Theodor-Heuss-Straße an der Einmündung Langestraße zu überqueren. Ausgerechnet in dem Moment, in welchem ein an der Theodor-Heuss-Straße wartendes, abbiegendes Auto losfuhr, trat sie vor dieses. Obwohl es nur zu einer leichten Berührung mit dem Fahrzeug kam, stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Inwiefern auch der jungen Autofahrerin ein verkehrsrechtlicher Vorwurf gemacht werden muss, sollen die Ermittlungen der Polizei zeigen.

Waldkirch: Erhöhtes Blaulichtaufkommen

Am Donnerstagvormittag war in Waldkirch ein erhöhtes Blaulichtaufkommen wahrzunehmen. Ursache hierfür war, dass ein Bagger, der zum Anlegen einer Fischtreppe eingesetzt wurde umkippte. Anfangs war noch nicht klar, ob sich noch eine Person im oder unter dem Bagger befand, weshalb vorsorglich eine große Anzahl von Rettungskräften vor Ort kam. Es stellte sich dann aber heraus, dass der Baggerführer sich selbst befreien konnte und nur leicht verletzt wurde. Die auslaufenden Betriebsstoffe der Arbeitsmaschine sorgten allerdings nicht nur bei der Feuerwehr für einen größeren Einsatz. Spezialisten der Umweltabteilung vom Landratsamt und der Abteilung Gewerbe/Umwelt der Polizei nahmen vor Ort erste Ermittlungen auf.

rb

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell