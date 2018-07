POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht auf dem Schwimmbadparkplatz - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen wurde ein geparkter Mitsubishi durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer auf dem Parkplatz beim Freibad beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Der Wagen war dort von 08:45 Uhr bis 10:00 Uhr abgestellt. In diesem Zeitraum touchierte der Unbekannte den silbernen Mitsubishi am hinteren rechten Kotflügel beim Ein- oder Ausparken und hinterließ einen Schaden von gut 500 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07624 9890-0).

