POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Freies Tanken

Freiburg (ots) - Es war keine Werbeaktion, die ein kostenloses Tanken an einer Waldshuter Tankstelle am Mittwochabend zuließ, sondern es wurde schlichtweg vergessen, die Zapfstelle nach dem Schließen zu deaktivieren. Ein ehrlicher Kunde meldete gegen 22:40 Uhr bei der Polizei, dass er getankt habe, aber die Tankstelle tatsächlich zu sei. Die Rücksprache mit dem Eigentümer ergab, dass die Zapfsäulen noch in Betrieb waren. Dieser stellte sie ab. Bis dahin wurde die Tankstelle vor "Schnäppchenjäger" von der Polizei bewacht. Wie sich herausstellte, war der Mitteiler der erste Kunde, der die kostenlose Tankrunde in Anspruch nahm.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell