POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Taubstummer Spendensammler entpuppt sich als Betrüger und Dieb

Freiburg (ots) - Ein angeblich taubstummer Mann sammelte am Mittwochnachmittag bei einem Einkaufszentrum in WT-Tiengen Spenden. Der 43-jährige gab vor, für einen Verbund von Taubstummen und körperlich behinderten Menschen Geld zusammen zu tragen und führte eine Liste mit, auf der bereits Spenden in Höhe von 20 Euro vermerkt waren. Allerdings hatte er kein Geld dabei. Nachdem er im Beisein der Polizei seine Sprache wieder erlangt hatte, wurde er zum Vorwurf des Betruges gehört. Er wird nicht nur wegen dieser Straftat angezeigt, sondern auch wegen eines versuchten Diebstahles vom Samstag, 30.06.2018 (wir berichteten). Er konnte aufgrund vorliegender Handybilder zweifelsfrei als der Täter identifiziert werden.

Meldung vom 02.07.2018: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Diebstahl verhindert

Durch das couragierte Verhalten einer Frau konnte am Samstagmittag ein Dieb von seiner Tat abgehalten werden. Ein Ehepaar lud gegen 14:30 Uhr bei einem Gartencenter in der Industriestraße gerade ihre gekauften Waren in den Pkw, als die 38 Jahre alte Frau einen Mann sah, der um ihren Wagen schlich. Der Unbekannte versuchte gerade das auf der Rückbank abgelegte Portemonnaie zu greifen, als die Frau ihn vom Pkw wegstieß und so den Diebstahl verhindern konnte. Der Täter entfernte sich daraufhin. Nach der Beschreibung der Frau dürfte dieser dem Bettlermilieu zugehörig sein und hatte auch ein Schreibbrett dabei, um wahrscheinlich auf dem Parkplatz Spenden zu sammeln. Der Polizeiposten Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) hat die Ermittlungen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell