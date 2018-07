POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Einbrecher trifft auf Mieterin und flüchtet

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Mittwoch traf ein Einbrecher auf die Wohnungsmieterin und flüchtete sofort. Gegen 03:30 Uhr war die Frau durch Geräusche wach geworden und ahnte Böses. Sie versteckte sich hinter einer Türe. Trotzdem kam es zum Blickkontakt mit dem Einbrecher, der dann sofort reiß aus nahm. Wie die Ermittlungen ergaben, war der Unbekannte auf das Vordach des Hauses in der Waldtorstraße geklettert und vor dort aus gelangte er zu einem gekippten Küchenfenster im ersten Obergeschoss, das er entriegeln konnte. Im Innern des Gebäudes nahm er aus einer Kommode ein paar 5-Euro-Scheine und Münzgeld mit, bevor er Geschoss darüber auf die Mieterin traf und flüchtete. Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: ca. 160 cm groß, schlank, trug hellen Kapuzenpullover und hatte eine Taschenlampe in der Hand. Um sachdienliche Hinweise bittet die EG Einbruch, Tel. 07741 8316-0.

