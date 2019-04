POL-ME: Hoher Sachschaden und ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall - Velbert - 1904123

Polizei Mettmann

Am Donnerstag (18. April 2019) ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bonsfelder Straße in Langenberg ein 63 Jahre alter Mann aus Hattingen leicht verletzt worden. Bei dem Unfall entstand an den beiden beteiligten Autos ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Gegen 11:45 Uhr fuhr ein 73-jähriger Mann aus Essen mit seinem Mercedes über die Bonsfelder Straße in Richtung Hüserstraße. Laut eines Zeugen soll er dabei bereits durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen und mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Nach ersten Ermittlungen der Polizei bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 63-jährige Hattinger seinen Dacia anhielt, um in eine Parklücke hineinzusetzen. Daraufhin fuhr er dem Dacia mit hoher Wucht von hinten auf.

Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der Dacia auf den Gehweg geschleudert. Dabei verletzte sich der Dacia-Fahrer leicht im Nackenbereich. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Mercedes-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

