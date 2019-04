Polizei Mettmann

POL-ME: 71-jährige Autofahrerin verstorben - Ratingen - 1904119

Mettmann (ots)

In unserer Pressemitteilung (OTS 1904107) vom 16.04.2019 berichteten wir über einen Alleinunfall an der Straße "Am Löken" in Ratingen-Lintorf:

"Am Dienstagvormittag des 16.04.2019, gegen 11:40 Uhr, verlor eine 71-jährige Ford-Fahrerin an der Straße "Am Löken" in Ratingen-Lintorf die Kontrolle über ihren Pkw und prallte gegen einen Baum. Nach Angaben von Zeugen war die Seniorin mit ihrem Ford in Richtung Speestraße unterwegs, als sie hinter einer Rechtskurve, in Höhe der Hausnummer 22, nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit dem Baum kollidierte. Die Seniorin war nach dem Zusammenstoß nicht ansprechbar und wurde noch vor Ort medizinisch versorgt. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. An dem Ford entstand massiver Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro."

Wie uns soeben bekannt gegeben wurde, ist die Frau am heutigen Donnerstagmorgen des 18.04.2019 im Krankenhaus verstorben.

