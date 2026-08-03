Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertrud

Folgemeldung: Person in Kleingartenverein tot aufgefunden - Personalien stehen fest

Lübeck (ots)

Am Dienstagvormittag (14.07.2026) wurde eine leblose Person in einem Kleingartenverein in Lübeck St. Gertrud entdeckt. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um die Identität der Person zu klären. Nun stehen die Personalien der Frau zweifelsfrei fest.

Gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei über den Fund einer toten Person in einem Gartenhaus einer Parzelle benachrichtigt. Die Person war bereits vor längerer Zeit verstorben und konnte daher zunächst nicht zweifelsfrei identifiziert werden.

Nach einer medizinisch-technischen Untersuchung steht nun fest, dass es sich um eine 87-jährige Lübeckerin gehandelt hat. Hinweise auf eine Fremd- und Gewalteinwirkung konnten nicht festgestellt werden.

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