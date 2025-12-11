Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Wohnungsbrand, sechs Personen gerettet

Pforzheim (ots)

In der Nacht auf den 11.12.2025 wurde die Feuerwehr Pforzheim um 01:29 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Kaiser-Friedrich-Straße alarmiert. Vier Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr ein. Die Erkundung ergab einen Küchenbrand im dritten Obergeschoss. Mehrere Personen in der betroffenen Wohnung und im darüber liegenden Stockwerk machten sich an den Fenstern bemerkbar und riefen um Hilfe. Aufgrund der Lage wurden umgehend weitere Kräfte nachalarmiert. Parallel zur Menschenrettung über den Treppenraum und die Drehleiter wurde die Brandbekämpfung durchgeführt. Insgesamt wurden sechs Personen gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Die Brandausbreitung auf andere Räume wurde erfolgreich verhindert, die Wohnung blieb bewohnbar. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Abteilungen Brötzingen-Weststadt und Dillweißenstein der freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 29 Kräften im Einsatz. Um 02:40 Uhr war der Einsatz beendet. Während des Einsatzes war die Kaiser-Friedrich-Straße vollständig gesperrt.

