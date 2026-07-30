Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen

Folgemeldung: Frontalzusammenstoß zwischen Linienbus und Lkw - Zeugenaufruf

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und Polizeidirektion Lübeck +++

Am Dienstagmorgen (28.07.2026) kam es im Lübecker Stadtteil St. Jürgen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Lkw. Beide Fahrzeugführer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Drei Fahrgäste erlitten ebenfalls Verletzungen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen haben sich Hinweise auf einen weißen Transporter ergeben, der ebenfalls in den Unfallhergang involviert sein könnte. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 09:00 Uhr befuhr nach derzeitigem Sachstand ein Lkw die Straße Langensahl von der Kronsforder Landstraße kommend. Zeitgleich war ein Linienbus auf der Straße Langensahl aus Richtung Raabrede in Fahrtrichtung Kronsforder Landstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Lkw während der Fahrt auf die Fahrspur des entgegenkommenden Linienbusses. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Sowohl der 36-jährige Fahrer des Lkw als auch der 55-jährige Fahrer des Linienbusses wurden schwer verletzt. Drei der neun Fahrgäste erlitten Verletzungen. Zwei von ihnen mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Aufgrund des Unfallgeschehens waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Erste Ermittlungen weisen nun auf einen weißen Transporter hin, der möglicherweise zum Unfallzeitpunkt auf der Fahrbahn des Lkw gestanden haben könnte.

Die Ermittler der Polizeistation Blankensee bitten daher alle Personen, die Angaben zu dem weißen Transporter oder sonst zum Unfallhergang machen können, sich bei ihnen zu melden. Die Polizeibeamten sind telefonisch unter 0451 131 7480 oder per E-Mail unter blankensee.pst@polizei.landsh.de erreichbar.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Anna Julia Meyer - Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell