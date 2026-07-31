Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Oldenburg i. H.

Feuer auf Campingplatz in Süssau - Eine Person bei Löschversuchen leicht verletzt

Lübeck (ots)

Am frühen Freitagmorgen (31.07.2026) geriet auf einem Campingplatz in Süssau der Anbau eines Wohnwagens in Brand. Alle Bewohner konnten den Wohnwagen rechtzeitig verlassen. Ein 51-jähriger Mann verletzte sich bei eigenen Löschversuchen leicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Freitagmorgen (31.07.2026) kam es auf einem Campingplatz in Süssau zu einem Brand an einem Wohnwagen. Gegen 05:00 Uhr ging über den Notruf die Meldung über ein Feuer auf dem Campingplatz ein. Neben Einsatzkräften der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlief eine Familie in dem Wohnwagen, als es zu einem lauten Knallgeräusch kam. Kurz darauf geriet der Anbau des Wohnwagens in Brand. Alle Personen konnten den Wohnwagen rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Ein 51-jähriger Mann unternahm anschließend eigenständig Löschversuche mittels eines Wasserschlauchs. Dadurch gelang es ihm, den Brand einzudämmen und ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Bei den Löschmaßnahmen erlitt der Mann jedoch leichte Brandverletzungen. Darüber hinaus bestand der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Personen blieben unverletzt.

An dem Wohnwagen sowie dem Anbau entstanden nicht unerhebliche Brandschäden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Die Brandursache ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Nach derzeitigem Stand kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Oldenburg in Holstein. Für diesen Zweck wurde der Brandort vorerst beschlagnahmt.

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