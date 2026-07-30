Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Bankkarte entwendet und Bargeld unbefugt abgehoben - Quartett nach Zeugenhinweis gestoppt

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Mittwochvormittag (29.07.2026) hat ein aufmerksamer Zeuge eine vermummte Frau in Lübeck St. Jürgen dabei beobachtet, die Geld an einem Bankautomaten abgehoben haben soll. Die vermummte Frau entfernte sich danach mit drei weiteren Personen in einem Passat, konnte kurz darauf jedoch durch die alarmierten Polizeibeamten gestoppt werden. Bei den Fahrzeuginsassen fanden die Polizisten Bargeld im vierstelligen Bereich und Vermummungsgegenstände. Das Kommissariat 14 der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Computerbetruges sowie des Diebstahls aufgenommen.

Gegen 10:00 Uhr fiel dem aufmerksamen Zeugen die vermummte Frau an einem Bankautomaten an einem Supermarkt in der Kronsforder Allee auf. Nachdem die Verdächtige mehrfach Bargeld abgehoben haben soll, stieg sie zu einer weiteren Frau und zwei Männern in einen VW Passat und fuhr in Richtung des St. Jürgen-Rings davon. Der Zeuge meldete sich kurz darauf bei der Polizei in St. Jürgen, übermittelte eine Personenbeschreibung sowie das Kennzeichen des Passats.

Beamte von Schutz- und Kriminalpolizei konnten den beschriebenen VW Passat kurz darauf in der Geniner Straße anhalten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der in dem Wagen sitzenden zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 21, 27 und 51 Jahren (Staatsbürgerschaft: Bulgarisch) stellten die Polizisten einen vierstelligen Bargeldbetrag und Vermummungsgegenstände fest. Weitere Erkenntnisse ergaben, dass einer geschädigten Frau am Mittwochmorgen beim Einkaufen in dem Supermarkt in der Kronsforder Allee die Geldbörse samt EC-Karten entwendet und kurz darauf unbefugt Bargeld abgehoben wurde. Es besteht der Verdacht, dass die unbefugten Abbuchungen durch eine der Fahrzeuginsassinnen vorgenommen wurde.

Die in dem Fahrzeug angetroffenen Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt, das aufgefundene Bargeld beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt das Kommissariat 14 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck.

Dr. Jens Buscher - Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

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