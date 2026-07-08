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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Unfall mit zwei Leichtverletzten

Lübeck (ots)

Dienstagvormittag (07.07.2026) kollidierten zwei Kleinwagen in der Schönböckener Straße, die für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten stadteinwärts gesperrt wurde. Eine der beiden Fahrerinnen kam in ein Krankenhaus, beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall im Frontbereich beschädigt.

Eine 46-jährige Lübeckerin soll am Dienstag gegen 10.10 Uhr mit einem Peugeot Kleinwagen von einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr der Schönböckener Straße in Richtung Bei der Lohmühle eingefahren sein. Dabei soll es zum Zusammenstoß mit einer 64-jährigen Verkehrsteilnehmerin gekommen sein, die mit ihrem Hyundai Kleinwagen ebenfalls stadteinwärts unterwegs war.

Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die 64-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Die Schönböckener Straße wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten stadteinwärts gesperrt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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