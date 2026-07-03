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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/InnenstadtFrau von Fahrzeug überrollt und verstorben

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Lübeck +++

Donnerstagabend (02.07.2026) wurden ein Mann und ein Frau von einem MercedesBenz Viano in der Kleinen Gröpelgrube überrollt. Die Frau verstarb noch amUnfallort, der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zurUnfallursache dauern an.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sind ein 70-jähriger Lübecker und seine 67-jährige Ehefrau mit ihrem Kleinbus in die Kleine Gröpelgrube in der Lübecker Innenstadtgefahren. Vor der Einmündung Große Burgstraße soll das Fahrzeug abgestellt und vonbeiden Personen verlassen worden sein. Das Paar soll sich anschließend hinter demFahrzeug aufgehalten haben, um es zu entladen, als das Fahrzeug rückwärts die Straßehinabgerollt sein soll. Dabei soll der Wagen den Mann und die Frau erfasst undmitgezogen haben. Das Fahrzeug kam an einer Hauswand zum Halten.

Zeugen hätten einen Knall und Schreie vernommen und eilten auf die Unglücksstelle zu.Sie hätten die beiden Personen unter dem Fahrzeug eingeklemmt gesehen und denRettungsdienst und die Polizei verständigt.

Die Rettungskräfte bargen die Personen. Ein Notarzt stellte noch vor Ort das Ableben der67-jährigen Lübeckerin fest. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in einKrankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte das Fahrzeug beim Verlassen möglicherweise nicht gegen ein Wegrollen gesichert gewesen sein.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck ermitteln wegen des Verdachts derfahrlässigen Tötung.

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind an die Pressestelle der PolizeidirektionLübeck zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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