Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Brandstiftung an einem Auto

Lübeck (ots)

Ein Passant entdeckte in der Nacht von Freitag auf Samstag (04.07.2026) ein Feuer an einem Pkw im Speckenweg in Scharbeutz und wählte den Notruf. Das Feuer konnte abgelöscht werden, an dem Fahrzeug entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 00.30 Uhr bemerkte ein Passant Feuer im Bereich des Hecks eines Renault Captures, der im Speckenweg abgestellt war. Der Mann informierte umgehend die Feuerwehr.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr die Flammen mit einem Feuerlöscher bekämpfen. Aufgrund des Feuers war der Bereich der Heckklappe stark erhitzt, so dass die Feuerwehr diese noch mit Wasser abkühlen musste.

Bei der Absuche der näheren Umgebung stellten die Polizeibeamten fest, dass auch bei einem anderen dort abgestellten Fahrzeug Plastikbeutel befestigt und angezündet worden waren. Dort kam es jedoch nicht zu einem Schaden an dem Auto.

Der Schaden an dem Renault wird mit ca. 5000 Euro beziffert.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht nach Zeugen, die eventuell verdächtige Personen rund um die Zeit des Brandes im Speckenweg beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Scharbeutz unter der Rufnummer 04503/35720 oder per Mail an scharbeutz.pst@polizei.landsh.de entgegen.

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