Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Frau beschädigt Taxi und verletzt Fahrgast - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

Das Lübecker Innenstadtrevier ermittelt aktuell gegen eine unbekannte Frau, die im Verdacht steht, am frühen Sonntagmorgen (07.06.2026) in der Kanalstraße ein Taxi beschädigt und einen Fahrgast angegriffen zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifizierung der Frau beitragen können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Taxi gegen 02:45 Uhr die Kanalstraße, als sich eine bislang unbekannte Frau plötzlich vor das Fahrzeug stellte und die Weiterfahrt verhinderte. Nachdem die Fahrerin gehupt hatte, soll die Frau mehrfach auf die Motorhaube geschlagen und gegen einen Kotflügel getreten haben. Dabei entstand Sachschaden an dem Taxi.

Im weiteren Verlauf stieg einer der Fahrgäste aus dem Fahrzeug, um die Frau zur Rede zu stellen. Daraufhin soll die Unbekannte den Mann angegriffen und leicht verletzt haben. Anschließend entfernte sie sich zu Fuß in Richtung Hüxterdamm.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung gelang es den eingesetzten Polizeibeamten nicht, die Frau im Umfeld des Tatortes anzutreffen. Die Gesuchte wird nach Zeugenangaben auf etwa 40 Jahre geschätzt. Sie soll blonde Haare mit auffälligen Dreadlocks haben und mit einer Leinenhose sowie einem blauen Oberteil bekleidet gewesen sein. Besonders auffällig sei gewesen, dass sie einen lebenden Igel bei sich führte, den sie nach bisherigen Erkenntnissen zuvor von der Straße aufgehoben haben soll.

Das 1. Polizeirevier Lübeck hat Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur Identität der beschriebenen Frau machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-131 6145 oder per E-Mail an ED.Luebeck.prev01@polizei.landsh.de bei der Polizei zu melden.

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