Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Schürsdorf

Zeugen gesucht: PKW überschlägt sich nach Kollision mit einem Baum

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (06.06.-07.06.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in Schürsdorf. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer kam mutmaßlich nach einer Ausweichbewegung nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit dem Fahrzeug einen Baum. Daraufhin überschlug sich der PKW. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich weder der Fahrzeugführer noch mögliche Mitfahrer vor Ort. Die Polizei in Bad Schwartau sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher sowie -hergang machen können.

Gegen 03:00 Uhr am Sonntagmorgen wurden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei in den Schürsdorfer Weg entsandt. Beim Eintreffen stellten sie einen stark beschädigten schwarzen PKW Audi (RS 4 Avant) fest, welcher mittig auf der Fahrbahn auf dem Dach lag. In dem Fahrzeug befanden sich jedoch keine Personen mehr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der oder die Fahrer/in die Straße Bövelstredder und bog nach rechts in den Schürsdorfer Weg ein. Während der Rechtskurve kam der PKW mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit und nassen Straßenverhältnissen nach links von der Straße ab und touchierte einen Bordstein. Anschließend kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn auf einen Grünstreifen ab, touchierte dort einen Baum und überschlug sich. Der Baum wurde großflächig an der Rinde beschädigt. Beim PKW ist von einem Totalschaden auszugehen.

Zeugen hätten unmittelbar nach dem Unfall ein Mann und eine Frau mittleren Alters im angrenzenden Wald gesichtet. Die Personen konnten durch die Einsatzkräfte nicht angetroffen werden. Ob der oder die Fahrzeuginsasse/n bei dem Verkehrsunfall verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Bad Schwartau ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten Zeugen, die den Unfall im Schürsdorfer Weg beobachtet haben oder Angaben zu dem oder der Fahrzeugführer/in sowie etwaigen Mitfahrenden machen können, sich telefonisch unter 0451-220750 oder per E-Mail (badschwartau.pr@polizei.landsh.de) zu melden.

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