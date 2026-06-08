Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Süsel

Diebstahl eines Vibrationsstampfers - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (04.06.2026) entwendeten Unbekannte einen sogenannten Vibrationsstampfer von einer Baustelle an der Kreisstraße 55 zwischen Gothendorf und Barkau. Während der Neuanlage des dortigen Radweges sollen ein oder mehrere Täter mit einem bisher unbekannten PKW angehalten sein, das Gerät eingeladen haben und mit quietschenden Reifen davon gefahren sein. Die Beamten der Polizei in Süsel ermitteln wegen des Verdachts des Diebstahls und suchen jetzt Zeugen.

Ereignet hatte sich der Diebstahl am Donnerstagmorgen zwischen 08.00 Uhr und 08:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren Arbeiter damit beschäftigt, den Radweg zwischen den Ortschaften Barkau und Gothendorf neu anzulegen. Im Baustellenbereich, in einer dortigen Feldeinfahrt, hatten die Männer ihr Fahrzeug und Arbeitsgerät abgestellt, darunter auch einen Vibrationsstampfer des Herstellers Wacker.

Während einer Inaugenscheinnahme des neuen Radweges unweit dieser Feldeinfahrt vernahmen die Mitarbeiter das Geräusch von quietschenden Reifen. Als sie später zu ihrem Lagerplatz am Feldweg zurückkehrten, soll der Vibrationsstampfer gefehlt haben. Es wird vermutet, dass ein oder mehrere Täter diesen weggetragen und anschließend in ein Auto geladen haben.

Im Zuge der Ermittlungen suchen die Beamten der Polizei in Süsel Zeugen, die Angaben zu dem Verbleib des Vibrationsstampfers und dem oder den möglichen Tätern und deren Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Süsel unter der Telefonnummer 04524-7309910 entgegen.

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