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Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/ Innenstadt Angebot zur Fahrradcodierung bei der Kirchengemeinde St. Marien

Lübeck (ots)

Es besteht für Interessierte die Möglichkeit, ihr Fahrrad, E-Bike, Kinderwagen oder auch Roll ator mit einem bundeseinheitlichen Code versehen zu lassen. Die Aktion wird mit freundlicher Unterstützung der Kirchengemeinde St.Marien auf deren Gelände in der oberen Mengstraße gegenüber vom Buddenbrookhaus am Freitag, den 19.06.2026 in der Zeit zwischen 15.00 - 17.00 Uhr stattfinden.

Die Codierung wird von einem Fachunternehmen durchgeführt und durch die Polizei begleitet. Informationen dazu sind unter www.velo-id.de abrufbar.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Willkommen sind nicht nur Lübecker, sondern auch Interessierte aus dem Umland.

Die Kosten für das Codieren eines Fahrrades betragen 18 Euro, E-Bike inklusive Akku 28 Euro und für Kinderwagen sowie Rollator 10 Euro. Außerdem stehen Polizeibeamte der beiden Polizeistationen für Fragen rund um das Thema Diebstahlschutz zur Verfügung.

Auch wenn trotz Codierung ein Diebstahl nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, so wird die Tat für potentielle Täter erfahrungsgemäß unattraktiver. Gekennzeichnete Fahrräder lassen sich nach einem Diebstahl schwerer verkaufen, weil sie leichter zugeordnet werden können.

Es wird grundsätzlich empfohlen, Fahrräder und E-Bike beim Abstellen an öffentlich zugänglichen Orten immer ausreichend durch ein stabiles Fahrradschloss zu sichern. Auch Unterlagen des Fahrrades wie Rechnungen und ähnliches, auf denen die Rahmennummer notiert ist sollten für den Eigentumsnachweis sorgfältig aufbewahrt werden. Zudem ist es aus polizeilicher Sicht sinnvoll, ein Foto des eigenen Fahrrades zu besitzen.

Für weitere Informationen und Ratschläge besuchen Sie uns im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

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