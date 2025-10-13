Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Scharbeutz 88-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lübeck (ots)

Seit Sonntag (12.10.2025) wird Dörte G. aus Klingberg / Scharbeutz vermisst. Der letzte Kontakt bestand am Samstagabend (11.10.2025) zu Nachbarn.

Die 88-jährige Frau ist circa 160 cm groß und von schlanker Statur. Ihre Haare sind kurz und grau-weiß. Bekleidet ist sie mutmaßlich mit einer weißen oder blauen Übergangsjacke. Außerdem trägt sie eine Brille.

Es besteht die Vermutung, dass sich Dörte G. in Richtung Lübeck bewegt haben oder im Bereich Klingberg und angrenzenden Wälder unterwegs sein könnte. Sie ist an Demenz erkrankt und kann sich insbesondere in der Dunkelheit nicht mehr gut orientieren.

Die Polizei hat die Suchmaßnahmen unter anderem mit Personensuchhunden aufgenommen. Kräfte der Einsatzhundertschaft unterstützen außerdem bei der Suche in den Waldgebieten um Klingberg.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Dörte G. nimmt die Polizei in Eutin unter 04521-8010 und an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell