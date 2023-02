Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein- Ahrensbök/Heiligenhafen/Oldenburg i.H./Fehmarn

Fünf Männer verkehrsuntüchtig unterwegs

Lübeck (ots)

Am Wochenende (04.02./05.02.) mussten Polizeibeamte der Ostholsteiner Reviere fünf Verkehrsteilnehmern die Weiterfahrt untersagen. Jeder von ihnen hatte seinen Pkw unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln geführt.

Am Samstagnachmittag (04.02.), um 17:10 Uhr, kontrollierte zunächst eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Heiligenhafen bei einer Verkehrskontrolle einen 20-jährigen Ostholsteiner. Dieser war mit seinem Dacia im Nachtigallenweg in Oldenburg unterwegs gewesen. Ein vor Ort durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Betäubungsmittel.

Um 22:25 Uhr entschloss sich die gleiche Besatzung, einen BMW-Fahrer in Heiligenhafen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bergstraße anzuhalten. Der 30-jährige Ostholsteiner war bereits bei einer Verkehrskontrolle im letzten Jahr negativ wegen Betäubungsmittelkonsum am Steuer aufgefallen. Er verweigerte den Urintest. Jedoch konnten die Beamten während der Befragung des jungen Mannes eindeutige körperliche Merkmale feststellen, die auf einen erneuten Konsum hinwiesen.

Beide Fahrer mussten zur Blutprobe. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

Ebenfalls am Samstag, um 20:50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeistation Fehmarn einen 40-jährigen VW-Fahrer aus Ostholstein. Die Polizisten wollten den Mann im Niendorfer Weg auf einen Lichtmangel am Fahrzeug aufmerksam machen. Während der nun folgenden Überprüfung bekamen sie zunehmend Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Kontrollierten. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich mit einem Wert von 1,35 Promille Gewissheit. Dem Ostholsteiner wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

In der Segeberger Chaussee in Ahrensbök wurde am frühen Sonntagmorgen (05.02.), gegen 00:30 Uhr, der 32-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Schwartau angehalten. Nach Abgabe einer Atemprobe zeigte das Gerät einen Wert von 0,92 Promille.

Zum Abschluss des Wochenendes kontrollieren am Sonntagabend, um 21:40 Uhr, noch einmal Polizeibeamte aus Heiligenhafen einen 30-jährigen Fahrzeugführer in Weissenhäuser Strand. Der Ostholsteiner befuhr unter dem Einfluss von Alkohol (0,74 Promille) mit seinem Seat die Ostlandstraße.

Gegen diese beiden Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinflusses eröffnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell