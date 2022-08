POL-HL: OH-BAB 1/ Neustädter Bucht / Reifen fliegt über die Autobahn und beschädigt Fahrzeugdach

Lübeck (ots) - Bereits am Donnerstag (21.07.2022) kam es an einem Supermarkt in der Freischützstraße in Eutin zu einem Zusammenstoß einer Radfahrerin mit einem anderen Radfahrer. Die Dame verletzte sich dabei nicht unerheblich. Während sie unter ihrem Fahrrad liegen blieb, entfernte sich der andere Radfahrer unerkannt. Die Polizei sucht nun nach diesem Radfahrer ...

