Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Ahrensbök

18-Jähriger nimmt unter Drogeneinfluss Fahrzeug unbefugt in Gebrauch

Lübeck (ots)

Am Dienstag (02.08.2022) nahm ein 18-Jähriger aus Ahrensbök unbefugt die Fahrzeugschlüssel seines Stiefvaters und fuhr mit dem Pickup los. Er konnte in Pönitz durch die Polizei gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Ahrensböker keinen Führerschein besitzt und unter dem Einfluss von Drogen stand.

Aus bislang unbekannten Gründen setzte sich gegen 23:30 Uhr der junge Erwachsene in den Ford Pick Up seines Stiefvaters und fuhr los. Die Bezeichnung nahm er wörtlich, denn er sammelte an einer nahe gelegenen Tankstelle einen Freund ein und begab sich anschließend auf den Weg in Richtung Ostsee. Durch alarmierte Kräfte des Polizei Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz konnte der Ford Ranger schließlich in Pönitz am Bahnhof gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden.

Es stellte sich heraus, dass der polizeibekannte Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem Cannabis konsumiert hatte. Daraufhin wurde ihm auf dem Autobahnrevier durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs und des Führens eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt. Sein Beifahrer wurde nach Hause gebracht, das Fahrzeug holte der Stiefvater selbst aus Pönitz ab.

