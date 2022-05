Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-B76 Kuhlbusch

Zeugen nach Verkehrsunfall mit Rettungswagen gesucht

Lübeck (ots)

Am Donnerstagvormittag (26.05.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76 zwischen Röbel und Süsel, nachdem ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt einem entgegenkommenden PKW auswich. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 11 Uhr befuhr ein Rettungswagen mit Sonder- und Wegerechten die Bundesstraße 76 aus Eutin kommend in Fahrtrichtung Autobahn 1. In Höhe Kuhlbusch überholte das Einsatzfahrzeug einen vorausfahrenden VW Touareg aus Heide. Noch während des Überholvorganges musste der Fahrer des Rettungswagens diesen nach rechts lenken, um einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW zu vermeiden. Infolgedessen kollidierten das Einsatzfahrzeug und der schwarze VW Touareg seitlich. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr weiter in Richtung Eutin. Hierbei handelte es sich vermutlich um einen hellen Kleinwagen.

Personen wurde infolge des Zusammenstoßes nicht verletzt.

Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 6.000 Euro beziffert.

Die Polizei in Süsel hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Inwieweit die Fahrerin oder der Fahrer des entgegenkommenden Kleinwagens durch ein rechtzeitiges Ausweichen den Unfall hätte vermeiden können, wird durch die Polizei in Süsel geprüft. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem hellen Kleinwagen machen können. Ebenso wird die oder der Fahrzeugführer:in gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 04524-7309910 oder per E-Mail an Süsel.Pst@polizei.landsh.de entgegengenommen.

