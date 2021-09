Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Schraubendreher bedroht - Bundespolizei schreitet ein

Gelsenkirchen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (28. September) ereignete sich vor dem Gelsenkirchener Hauptbahnhof eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der Männer zog dabei ein Schraubendreher und bedrohte einen 60-Jährigen.

Gegen 16:50 Uhr wies eine Zeugin über die Außensprechanlage der Bundespolizeiwache auf eine Messerstecherei hin. Vor Ort teilte der 60-jährige Gelsenkirchener mit, dass er von dem 42-Jährigen mit einem Messer und den Worten "Ich mache dich kalt" bedroht worden sei.

Die Einsatzkräfte trennten die Männer voneinander und verbrachten sie zur Wache der Bundespolizei. Hierbei wurde ein Schraubendreher bei dem 42-Jährigen aufgefunden. Dieser gab an, dass er von dem 60-Jährigen mittels Schlägen am Kopf verletzt wurde. Die Beamten stellten eine Verletzung an der Stirn des Deutschen fest. Zudem gestand der Gelsenkirchener, dass er sich aufgrund des körperlichen Angriffs nicht mehr anderes zu helfen gewusst habe und deshalb den Schraubendreher zur Verteidigung in die Hand nahm. Daraufhin soll der 60-Jährige von ihm abgelassen haben. Zeugen bestätigten die Angaben, fügten jedoch hinzu, dass der 42-Jährige den Gelsenkirchener mit den Worten "Ich stehe dich ab" bedrohte.

Die beiden Männer konnten anschließend zeitverzögert die Wache der Bundespolizei verlassen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen den 42-Jährigen und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen den 60-Jährigen ein. *RO

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell