Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Altenkrempe/ Kassau

Alte Bauernkate abgebrannt

Lübeck (ots)

+++ Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck +++

Am Sonntagabend (16.01.2022) ist in Kassau bei Altenkrempe eine alte Bauernkate in Brand geraten. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der 81-jährige Bewohner des Hauses erlitt leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei in Neustadt/ Holstein hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 22.05 Uhr alarmierte der Bewohner des alten Bauernhauses Feuerwehr und Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Straße Im Schwoon stand das Gebäude aus dem Jahre 1840 bereits im Vollbrand. Trotz intensiver Löschmaßnahmen brannte das freistehende Einfamilienhaus bis auf die Grundmauern nieder. Die Nebengebäude blieben unversehrt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150.000 Euro. Der 81-jährige Bewohner erlitt mehrere leichte Brandverletzungen, er wurde vor Ort medizinisch betreut.

Die Kriminalpolizei in Neustadt/ Holstein hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist das Feuer aufgrund eines in Brand geratenen Weihnachtsbaumes im Inneren des Gebäudes ausgebrochen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell