Rentner stürzt mit seinem E-Bike und verletzt sich schwer

Am Samstag, 15.01.2022, war ein 71-jähriger Rentner mit seinem E-Bike in Travemünde unterwegs. Er stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 12:55 Uhr befuhr der Travemünder den Gneversdorfer Weg in Richtung Travemünder Landstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er alleinbeteiligt zu Fall und schlug mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Der Mann verlor kurzzeitig das Bewusstsein, kam dann aber wieder zu sich. Er wurde mit einer schweren Kopfverletzung in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Einen Helm trug der Radfahrer nicht.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich allen Radfahrenden, einen Helm zu tragen. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten, die mit einem E-Bike erreicht werden können, kann dieser vor schweren Verletzungen schützen.

