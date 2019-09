Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Malente / Fundsache-Motorradkombi und Stiefel abgegeben

Lübeck (ots)

Bei der Polizeistation in Malente wurden am Montag (16.09.) als Fundsachen eine Motorradkombi, Handschuhe und Stiefel abgegeben. Diese wurden im Bereich des Parkplatzes Krützen in der Sebastian-Kneipp-Str/ Godenbergstraße gefunden.

Diese Bekleidungsgegenstände können nicht zugeordnet werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Malente unter der Rufnummer 04523-201780.

