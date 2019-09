Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schlüssel und Spirituosen gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Drei Unbekannte haben am Montagnachmittag einem Mitarbeiter eines Supermarktes an der Kölner Straße einen Schlüsselbund gestohlen. Der Mitarbeiter hatte den Schlüssel in einem Schließschrank für Spirituosen stecken gelassen. Aufnahmen einer Sicherungskamera zeigen, wie die drei männlichen Personen um 14.24 Uhr den Schrank öffnen, sechs Flaschen herausnehmen und auch den Schlüsselbund an sich nehmen. Dank der Videoaufnahmen gibt es detaillierte Täterbeschreibungen: Person 1, mutmaßlich Deutscher: - Turnschuhe mit weißen Streifen - Blaue Jeans - Schwarze Jacke mit weißen Ärmeln - Schwarzer Rucksack - Dunkel blonde kurze Haare - Ca. 35-40 Jahre alt - Schlanke Statur

Person 2: - Turnschuhe - Blaue Jeans - Schwarze Jacke - Weiße Cap (nach vorne getragen) - Schwarze kurze Haare - Ca. 35-45 Jahre alt - Schlanke Statur

Person 3, mutmaßlich Deutsche: - Schwarze Turnschuhe - Blaue Jeans - Beige/Olive Jacke - Dunklere lange Haare (zum Dutt gebunden) - Schlanke Statur

Hinweise bitte unter Telefon 9099-0.

