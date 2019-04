Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck_BAB1_ Sereetz

Bad Schwartau / Unfall auf der BAB1 mit vier beteiligten Fahrzeugen

Lübeck (ots)

Am späten Montagabend (01.04.2019) kam es auf der BAB1 gegen 22:15 Uhr zu einem Zusammenstoß dreier Fahrzeuge, nachdem ein viertes Fahrzeug auf der rechten Fahrspur liegengeblieben war.

Mit einem Achsbruch war ein in Lübeck zugelassener Pkw Suzuki am Montagabend auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 1, Fahrtrichtung Hamburg, kurz hinter der Anschlussstelle Sereetz liegen geblieben. Die 57-jährige Fahrerin eines in Ostholstein zugelassenen Pkw Daimler Benz ML erkannte diese Gefahrenstelle rechtzeitig, verringerte die Geschwindigkeit und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Dies wurde von dem 40-jährigen Fahrer eines ebenfalls in Ostholstein zugelassenen VW-Wohnmobils offenbar zu spät erkannt, das Wohnmobil fuhr hinten rechts auf den Daimler Benz auf. Der 63-jährige Fahrer eines ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen folgenden Citroen Berlingo aus Mecklenburg-Vorpommern erfasste die Situation zu spät, fuhr seinerseits auf das Wohnmobil auf und schob es erneut auf die M-Klasse.

Sowohl der Fahrer des Wohnmobils als auch der Fahrer des Citroen wurden leicht verletzt und vorsorglich einer Lübecker Klinik zugeführt.

Die Autobahn A1 musste für die Unfallaufnahme, die Bergung der vier Unfallfahrzeuge und die Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe bis zirka 23.45 Uhr in Richtung Süden komplett gesperrt werden.

Die Verkehrsunfallermittlungen werden auf dem Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz (PABR) geführt

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell