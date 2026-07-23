Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 207

Ratzeburg (ots)

23.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 22.07.2026 - Breitenfelde/ B207

Am 22. Juli 2026 kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Verletzen auf der B 207 zwischen Niendorf an der Stecknitz und Breitenfelde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 18-jähriger deutscher Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg mit einem VW Transporter die B 207 aus Richtung Niendorf kommend in Richtung Breitenfelde. Aus noch ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen. Anschließend kollidierte der Transporter mit einem VW Touran, der hinter dem Sattelzug fuhr. Der 18- jährige Fahrer und sein 29-jähriger Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Bei dem Fahrer konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein 29- jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt. Der 46-jährige Fahrer des Sattelzuges sowie der 44- jährige Fahrer und die drei Mitfahrer (40, 11 und 9 Jahre alt) wurden leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gefahren. Der entstandene Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die B 207 teilweise voll gesperrt werden. Gegen 22:15 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

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